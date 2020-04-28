الجيش الليبي: مسيرة تركية قتلت 5 مدنيين

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قال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن طائرة مسيرة تركية قصفت شاحنة مدنية بالقرب من منطقة نسمة غرب ليبيا ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص مدنيين. ووفق صفحة الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي على الفيسبوك فإن طائرة مسيرة تركية قامت مساء الاثنين بقصف الشاحنة المدنية مخلفة ما وصفها "مجزرة" بحق 5 مواطنين ومرافقيهم من العمالة الوافدة "في عمل إجرامي" مبينا أن حكومة الوفاق وإعلامها العميل المستقر في تركيا وطرابلس تبنى العملية بزعم استهداف شحنة عسكرية. وأضاف المسماري أن "عجز طيران تركيا عن المواجهة في محاور الشرف جعلته يتوجه إلى قصف شاحنات السلع الغذائية المدنية والإنسانية في الاماكن