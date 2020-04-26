الجيش الليبي يعلق على دعوة الاتحاد الأوروبي لإعلان هدنة إنسانية

علق الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، على الدعوى التي وجهها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، إلى طرفي النزاع في ليبيا، لإقرار هدنة إنسانية واستئناف محادثات السلام، معتبرا أن هذه الدعوة يجب أن توجه إلى حكومة الوفاق، وليس إلى الجيش.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن الجيش يدعم أي هدنة إنسانية، لكن المشكلة دوما في الطرف الآخر، أي حكومة الوفاق؛ لأنهم مجموعة من الميليشيات وليسوا مؤسسة عسكرية قائمة.

وأضاف خالد المحجوب، أنه سبق أن تم الإعلان عن هدنة سابقة ولكن الميليشيات لم تلتزم بها، بل إنها استغلت تلك الهدنة لترويع المواطنين الآمنين ولجلب المزيد من المرتزقة والطائرات التركية المسيرة لقتل أبناء الشعب الليبي.

وأشار المحجوب إلى أنه في الوقت الذي كان يدعو فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إلى إعلان هدنة إنسانية، كانت الميليشيات المسلحة، تواصل اعتداءاتها على الشعب الليبي، وتقصف بيوت الآمنين وشاحنات الوقود والتموين وقامت بقطع الكهرباء عن الناس في هذا الشهر المعظم.

وأكد المحجوب أن "الجيش الوطني الليبي، لا يمانع في إعلان الهدنة، وفي الالتزام بها"، لكنه شدد على أن هذه الهدنة يجب أن تلتزم بها ما وصفها بـ "حكومة الإخوان" أولا، لكن استبعد ذلك، قائلا: "الحقيقة أنني أشك في ذلك لأن هؤلاء لا عهد و لا ميثاق"، حسب قوله.

وكان وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد وجهوا أمس السبت، دعوة إلى طرفي النزاع في ليبيا لإقرار هدنة إنسانية واستئناف محادثات السلام.

وقالوا في بيان مشترك لهم: "ندعو جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار".

وتصاعدت حدة الصراع في ليبيا بشكل كبير هذا الشهر مع نشوب معارك على عدة جبهات في غرب البلاد، رغم دعوات عاجلة من الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة إلى إعلان هدنة لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.