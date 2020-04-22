المفوضية الأوروبية تعرض 600 مليون يورو على تونس للمساعدة في مواجهة أزمة كورونا

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنها عرضت مساعدة مالية على تونس قدرها 600 مليون يورو؛ للإسهام في الحد من التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء فيروس كورونا، وذلك بعد موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.

وأوضحت المفوضية بموقعها الإلكتروني أن هذه الأموال جزء من حزمة مساعدة أكبر قدرها ثلاثة مليارات يورو مقدمة لعشر دول غير أوروبية في محيط القارة، وستوزع على مدى 12 شهرا على شكل قروض بشروط ميسرة.

وأضافت أن الدفعة الأولى ستمنح في أسرع وقت بعد موافقة الدول المستفيدة، فيما ستمنح الدفعة الثانية نهاية هذا العام أو مطلع العام القادم، مع مراعاة تطبيق الشروط والأحكام المقررة.

وتواجه تونس التي تعتمد على السياحة بنحو 10 % من دخلها كارثة اقتصادية هذا العام، مع توقع فقد عائدات هذا القطاع؛ بسبب قيود السفر وفرض إجراءات العزل العام لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

واتفقت تونس هذا الشهر على قرض لعبور هذه الأزمة قدره 743 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، الذي توقع انكماش الاقتصاد التونسي بنسبة 4.3 % هذا العام.