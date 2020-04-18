الجيش الليبي يعلن اعتقال صالح الدباشي أحد أبرز مهرّبي البشر جنوب طرابلس

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامّة للجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري،فجر اليوم الأحد، عن اعتقال صالح الدباشي، أحد أبرز قادة تهريب البشر ، جنوب العاصمة الليبيّة، طرابلس، عقب معارك عنيفة.

و قال المسماري، في منشور بـ"فيسبوك"،إنّ وحدة من الجيش الليبي في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس تمكّنت من أسر أحد كبار قادة تهريب البشر في المنطقة وهو صالح الدباشي شقيق المهرب المعاقب دوليا المدعو أحمد الدباشي الملقب " العمو ".

و أضاف" لقد تم أسر الدباشي وهو يعاني من جروح بليغة بعد إصابته داخل مدرعة تركية من طراز " كيربي "، متابعا بالقول "إنّ هذا إن دلّ على شيء إنّما يدل على توسيع تركيا لأنشطتها الإجرامية لكي تشمل دعم كبار المجرمين في المنطقة الغربية وتجار البشر وهو مايعتبر تهديدًا مباشرًا ليس لمصالح الشعب الليبي فحسب بل لكل دول المنطقة وحوض المتوسط، وفق قوله .

و أردف قائلا ":إن هذا المجرم المدعو صالح الدباشي كان المسؤول الأول عن مركز إيواء صبراتة الذي شهد أشنع الجرائم ضد البشرية بحق المهاجرين من بيع ورق وعبودية وتهريب طيلة الفترة مابين 2012 وحتى 2017" .

و أشار المسماري إلى أنّه تمّ تم أسر الدباشي مع عدد من المرتزقة السوريين والمطلوبين الليبيين المدعومين من تركيا بينهم إبن عمه أحمد التابع لمليشيات مهرب الوقود أسامة جويلي.