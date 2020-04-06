شاهد بالفيديو.. اعترافات أسير من ميليشيات مصراتة بيد الجيش الليبي

أكد أحد الأسرى التابعين لميليشيات مصراتة، بعد وقوعه في أسر قوات اللواء 106 التابع للجيش الليبي، وجود حوالي 2000 مقاتل من السوريين والأتراك في محور صلاح الدين بالعاصمة الليبية طرابلس.

وعرضت صفحات مؤيدة للجيش الليبي مقطعا مصورا للأسير وهو يتحدث عن عملية القبض عليه، مؤكدا أنه جرح وهرب زملاؤه وتركوه في الميدان؛ بعد اقتراب قوات الجيش منهم.

وأشار الأسير، الذي يدعي رضوان عمران محمد بورويس، بأنه يتبع إحدى سرايا ميليشيات مصراتة، يطلق عليها السرية “ 0-11 ”، والتي يقودها الميليشياوي أحمد الجروشي من مدينة مصراتة.

وأضاف بورويس، أنه كان في محور ”السدرة ”، حيث قبض عليه الجيش الليبي، موضحا أنه جرح في المعركة وتركه زملاؤه حتى وصول قوات الجيش، حيث تم إسعافه.