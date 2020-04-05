وفاة السياسي التونسي كمال السعيدي بفيروس كورونا المستجد

أعلن حزب ”الاتحاد الشعبي الجمهوري“، اليوم الأحد، عن وفاة أحد مسؤوليه، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك في أوّل وفاة لسياسي تونسي بالفيروس المعروف طبيًا بـ(كوفيد – 19) .

وقال المكتب المحلي لحزب ”الاتحاد الشعبي الجمهوري“ محافظة سوسة الساحلية، إنّ المنسق الأول للحزب بمحافظة سوسة كمال السعيدي المصاب بفيروس كورونا، توفّي بمستشفى فرحات حشاد بالمنطقة.

وكان رئيس الحزب الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، حيث تم إيداعه المستشفى.

وأكد الناطق الرسمي لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، مهدي السيفاوي، أن التحاليل التي أجريت على المرايحي كانت إيجابية.

وأشار السيفاوي في تصريح إعلامي إلى أن المرايحي مصاب بكورونا، إضافة إلى عضوين من الحزب، لم يكشف عنها حينها.

وأعلنت تونس، مساء أمس السبت، تسجيل حالة وفاة واحدة جراء فيروس كورونا المستجد، و58 إصابة جديدة بالفيروس).

وقالت وزارة الصحة التونسية، ”تم تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد الإصابات المؤكّدة إلى 553 حالة، من أصل 6485 فحصًا“،فيما ارتفع عدد الوفيات بتونس إلى 19 حالة.