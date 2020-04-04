ليبيا تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في البلاد، خلال الـ24 ساعة المنقضية. جاء ذلك في بيان للمركز نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ في ساعة متاخرة من مساء الجمعة. وقال المركز في البيان، إن ”المختبر المرجعي للمركز تسلم عدد 20عينة وكانت ستة منها موجبة(مصابة)…