الجيش الليبي يعلن صد هجوم لـ“مرتزقة سوريين“ جنوب طرابلس

تمكّن الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، من صدّ هجوم للمرتزقة السوريين الموالين لتركيا، في منطقة ”عين زارة“، جنوب شرق العاصمة الليبيّة طرابلس، وسط أنباء عن إصابة أحد قادتهم خلال المعارك.

وأفاد عضو مكتب الإعلام بقوة عمليات أجدابيا التابعة لقوات الجيش، عقيلة الصابر، بأن ”قوة عمليات أجدابيا تقوم الآن بصد هجوم للمرتزقة السوريين في عين زارة“.

وقال الصابر، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: إنّ قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا قامت بمهاجمة قوّة عمليات أجدابيا المُتقدمة؛ بغية استرجاع ما فقدته خلال اليومين الماضيين“.

وتابع أنّ قوات الجيش الوطني الليبي ”كانت عين صقر في المكان، وكبّدت العدو خسائر في الأرواح مع إصابة أحد قادتهم ويدعى (محمد نصر) سوري الجنسية، وذلك من خلال سماع أصواتهم وهم يطلبون النجدة عبر أحد اللاسلكيات“، وفق قوله.

وأضاف أنّ القوة المهاجمة اليوم كانت من السوريين بالكامل، والذي انتهى بالخسائر الكبيرة في صفوفهم والسيطرة على مواقع أخرى جديدة كانت لهم“، مشيرا إلى أنّ ”مدفعية القوات المسلحة متمثلة في الكتيبة 128 والكتيبة 155 وبالتعاون مع سرية الهون، التابعة لقوة أجدابيا، تعاملت بدقة مع عدد من نقاط للحشد الميليشياوي، ما سهّل على قوات الجيش السيطرة على مواقع جديدة.

وتحتدم المعارك خلال الساعات الأخيرة في محور عين زارة و طريق المطار بين قوات الجيش الوطني الليبي، وميليشيات ”الوفاق“ المدعومة بالمرتزقة الأجانب، جنوب العاصمة الليبيّة طرابلس، وسط تقدم لافت للجيش الليبي.