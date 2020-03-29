الجيش الليبي يعلن شن أكثر من 25 غارة على مواقع للمليشيات غرب البلاد

أعلن الجيش الوطني الليبي أن طيرانه الحربي شن منذ الليلة البارحة وحتى مساء اليوم الأحد، أكثر من 25 غارة جوية، انطلقت من 5 قواعد جوية تابعة له، حيث استهدفت عدة مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق في أكثر من موقع بمحاور غرب البلاد، وقد تم قصف مواقع عسكرية ومخازن أسلحة وآليات لمليشيات ومرتزقة داعمين لقوات الوفاق.

وأشار الضابط في عمليات الجيش الليبي سليمان الكاسح، إلى أن ”أبرز الأهداف التي أصابتها غارات الطيران التابع للجيش الليبي هي مخزن كبير بمطار معتيقة، تم به تفريغ حمولة طائرة شحن تركية تحتوي عتادا عسكريا .

وأوضح الكاسح، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الغارات الجوية شملت أيضا عدة مدن ومواقع أخرى منها مدينة الزاوية ومحيطها غرب طرابلس واستهدف فيها عدة تجمعات لمليشيات كانت تستعد لدعم محاور القتال ببعض العناصر والآليات، وأسفرت هذه الغارة عن تدمير أكثر من 10 آليات وانفجار سيارة ذخيرة ومقتل 12 عنصرا مسلحا، منهم 7 عناصر من المرتزقة السوريين“.

وأضاف أن ”الغارات الأخرى استهدفت محاور شرق مصراته، حيث قصف الطيران الليلي مواقع مليشيات مصراته بمحاور السدادة والقداحية وزليتن غرب مصراته وكذلك منطقتا الدافنية والساعدية“، مشيرا إلى أن ”العمليات البرية بمحاور طرابلس تركزت على القصف المدفعي، حيث استهدفت المدفعية الموجهة مواقع المليشيات بمحاور العزيزية والطويشة وطريق المطار“.

يذكر أن معارك شرسة تدور منذ يوم الخميس الماضي في محاور غرب ليبيا وصلت إلى مواقع على الحدود الليبية التونسية سيطر فيها الجيش على البلدات الواقعة على طول الطريق الرابط بين زوارة والحدود التونسية لمسافة تقترب من 10 كم، كما وصلت قوات الجيش من تخوم مدينة سرت إلى مابعد منطقة بوقرين وأصبحت على مشارف مدينة مصراته.