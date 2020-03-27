 الجيش الليبي يسيطر على مناطق جديدة قرب مصراتة – إرم نيوز‬‎

الجيش الليبي يسيطر على مناطق جديدة قرب مصراتة

الجيش الليبي يسيطر على مناطق جديدة قرب مصراتة

المصدر: خالد أبو الخير -إرم نيوز

سيطر الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، على بلدات في وسط ليبيا بعد اشتباكات عنيفة مع قوات تابعة لحكومة الوفاق.

وقال مصدر في غرفة عمليات سرت الكبرى لـ“إرم نيوز“ إن وحدات من القوات المسلحة سيطرت في هجوم مباغت على مناطق القداحية، وزمزم، والسواليط (130 كم) جنوب مدينة مصراتة.

وأشار إلى أن الهجوم جاء ردا على ”استفزازات المليشيات التي تقهقرت تحت ضربات الوحدات الأرضية وسلاح الجو، مخلفة وراءها العديد من القتلى والجرحى والآليات المدمرة، وعددا من الأسرى“.

وكان الجيش الليبي سيطر أمس على مدن وبلدات الجميل، ورقدالين، وزلتان، والعسة، في العملية العسكرية التي شنها ردا على خرق المليشيات للهدنة الإنسانية، ومهاجمتها قاعدة الوطية الجوية.

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