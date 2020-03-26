وجهاء وأعيان من مدينة ”زوارة“ يبحثون آليات دخول الجيش الليبي ”سلميا“

يبحث وجهاء وأعيان مدينة زوارة، أكبر المدن الليبية على الحدود مع تونس، آليات دخول قوات الجيش الليبي إلى المدينة بشكل سلمي، بحسب مصدر من بلدية المدينة.

وأوضح بشير غريبة من المكتب الإعلامي في بلدية زوارة، أن شخصيات المدينة تسعى لدخول قوات الجيش إلى المدينة بالقوة وحدوث مواجهات مع ميليشيات محسوبة على المدينة، ذات الأغلبية الأمازيغية.

وأكد المصدر أن عدة شخصيات من وجهاء وأعيان مدينة زوارة يواصلون الاتصالات مع عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش الليبي لأجل التنسيق لهذا الأمر.

وأضاف لـ“إرم نيوز“ أن هناك وفدا تحرك من مدينة زوارة من أجل مقابلة إحدى الشخصيات العسكرية، لافتا إلى أن بعض الشخصيات الاجتماعية في منطقة زلطن غرب زوارة يبحثون سبل تسليم المسلحين أسلحتهم والتزام بيوتهم، بتعهد من وجهاء المدينة وأهالي المسلحين بعدم ارتكابهم أي عمل ضد المؤسسة العسكرية والأمنية التي ستدخل المدينة.

يشار إلى أن قوات الجيش الليبي واصلت ليلة اليوم الخميس عملياتها العسكرية وسيطرت على عدة مدن وبلدات على الشريط الحدودي مع تونس وصولا إلى معبر رأس اجدير، بعد عملية مضادة قامت بها إثر الهجوم من قبل ميليشيات تابعة لأسامة الجويلي على قاعدة الوطية الجوية التابعة للجيش الليبي جنوب غرب طرابلس.