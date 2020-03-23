رعايا جزائريون يتعرضون للإهانة في مطار إسطنبول (فيديو)‎

شجب رعايا جزائريون الاعتداء عليهم من قبل بعض أعوان الأمن بمطار إسطنبول، اليوم الإثنين، على خلفية مطالبتهم بترحيلهم إلى بلادهم منذ يوم الجمعة الماضي، بحسب شهادات لرعايا عالقين في الأراضي التركية.

واشتكى الرعايا من أن حكومة بلادهم تركتهم يواجهون متاعب حقيقية في مطار إسطنبول، ورفضت نقلهم كما وعد رئيس البلاد عبد المجيد تبون، فيما تظل ثلاث طائرات تنتظر موافقة السلطات الجزائرية للدخول إلى المجال الجوي.

ويروي عالقون في شهادات لـ“إرم نيوز“ أن مئات الجزائريين التحقوا بمطار إسطنبول من عواصم أخرى للعودة إلى بلادهم، واشتروا تذاكر سفر من الخطوط الجوية الجزائرية لكنهم لم يتمكنوا من العودة بسبب فوضى تسيير الرحلات.

ويشدد هؤلاء على أن السفير الجزائري بتركيا لم يتمكن من التحكم في الوضع، إذ جاء لمعاينة المشاهد وعاد إلى مكتبه، بعدما تعهد بمراسلة السلطات العليا في البلدين لحل الإشكال، وسط استياء من طول المدة التي يقضيها هؤلاء العالقون في مطار إسطنبول.

وتداول رعايا جزائريون أن شيخا طاعنا في السن قد أغمي عليه في تدافع بشري بالمطار، ولم يتبين إن كان قد توفي متأثرا بتداعيات إجراء عملية جراحية في تركيا قبل أيام.

ورفض أمين أندلسي المتحدث باسم شركة الخطوط الجزائرية الجوية الرد على الاتصالات، لنقل الرواية الرسمية بشأن العالقين والمتدافعين في مطار اسطنبول، والإجراءات المتخذة لإجلائهم ضمن تدابير الوقاية من فيروس ”كورونا“.

وفجرت الأنباء الواردة من إسطنبول جدلا عارما في الجزائر بشأن المعاملة غير اللائقة للشرطة التركية، وكذا الفشل الذريع للبعثة الدبلوماسية الجزائرية في التعامل مع القضية، وسط مخاوف من انعكاسات هذه الحادثة على الحالة الصحية للرعايا الجزائريين.