ليبيا تغلق حدودها الجنوبية مع دول الجوار

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أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري اليوم الأربعاء، عن إغلاق حدود بلاده مع دول الجوار ”السودان وتشاد والنيجر والجزائر“، ابتداء من هذا اليوم إلى حين إشعار آخر. وقال المسماري، في منشور عبر صفحته على ”فيسوك“، إن المناطق العسكرية الجنوبية ”تحذر كل مخالف هذا القرار بأشد العقوبات الصارمة والرادعة“. #عـاجــل تؤكد مجموع المناطق العسكرية…