ليبيا تغلق حدودها الجنوبية مع دول الجوار

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري اليوم الأربعاء، عن إغلاق حدود بلاده مع دول الجوار ”السودان وتشاد والنيجر والجزائر“، ابتداء من هذا اليوم إلى حين إشعار آخر.
وقال المسماري، في منشور عبر صفحته على ”فيسوك“، إن المناطق العسكرية الجنوبية ”تحذر كل مخالف هذا القرار بأشد العقوبات الصارمة والرادعة“.
#عـاجــل تؤكد مجموع المناطق العسكرية الجنوبية عن إغلاق الحدود الليبية مع دول الجوار السودان وتشاد والنيجر والجزائر…
تم النشر بواسطة الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في الأربعاء، ١٨ مارس ٢٠٢٠
أشار إلى أن هذا القرار يشمل ”المناطق الإدارية الواقعة تحت نطاق مجموع المناطق العسكرية الجنوبية علي النحو التالي: ”منطقة مرزق العسكرية“، ”منطقة أوباري غات العسكرية“، ”منطقة الكفرة العسكرية“.
وأعلنت السلطات المحلية في ليبيا حالة الطوارئ والتعبئة العامة في مواجهة الفيروس. ولم تعلن تسجيل أي حالة إصابة رسميا حتى الآن.