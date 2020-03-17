المتحدث باسم الجيش الليبي يخضع للحجر الصحي

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، عن وضع نفسه في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، للاشتباه على ما يبدو في إصابة بفيروس كرورنا، رغم عدم وجود أي أعراض للإصابة.

وقال المسماري، عبر صفحته على ”فيسبوك“، إن القرار يأتي بعد ”العودة من رحلة عمل خارجية“، فيما لم يعرف إن كان يقصد عودته من مصر، التي عقد فيها مؤتمرًا صحفيا، أو دولة أخرى.

اللواء احمد المسماري : تنفيذا للقرارات الصادرة وايمانا منا بالمسؤولية العامة وحفاظا على الصحة العامة وبعد العودة من… تم النشر بواسطة ‏الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‏ في الثلاثاء، ١٧ مارس ٢٠٢٠

وأشار إلى أنه سيتابع ”خلال الأسبوعين كل المستجدات، وسنطلعكم عليها أولا بأول عبر صفحتنا أو عبر القنوات وإن لزم الأمر الظهور في بيان مصور سيكون أيضا عبر صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي“.

وشدد على أن ”السلامة العامة من الأولويات وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة وتنفيذ التعليمات ويجب ألا نكون مشاركين في تفشي هذا الوباء“.