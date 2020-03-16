كورونا يلغي مناورات ”الأسد الإفريقي“ في المغرب وتونس والسنغال

ألغت الولايات المتحدة الأمريكية مناورات ”الأسد الأفريقي“ التي كان من المقرر إجراؤها في المغرب وتونس والسنغال في مارس/آذار الجاري، ومطلع أبريل/نيسان المقبل بسبب فيروس ”كورونا“ المستجد.

وأكد بيان للمكتب الصحفي للقيادة الأمريكية العاملة في إفريقيا، الاثنين أنّه ”بعد دراسة متأنية مع المشاركين في المناورات والشركاء من الدول الإفريقية المضيفة، تم إلغاء مناورات القيادة الأميركية في أفريقيا ”الأسد الأفريقي“ 2020″.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار قد اتخذ للحد من تعرض القوات المشاركة في التمرين العسكري لفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه ”على الرغم من إلغاء مناورات ”الأسد الأفريقي 2020″، لا يزال التخطيط لعام 2021 مستمراً“ بحسب تعبيره.

وقالت القيادة الأمريكية العاملة في إفريقيا إنها تواصل العمل مع الحلفاء الدوليين والشركاء الأفارقة لتعزيز الاستقرار والأمن في القارة، بحسب نص البيان.

وقد كان من المقرر أن تجري مناورات ”الأسد الأفريقي“ في المدة الممتدة من 23 مارس/آذار إلى 4 أبريل/نيسان 2020 في المغرب وتونس والسنغال.