المسماري يكشف أسباب فشل مفاوضات القاهرة في حل الأزمة الليبية

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، إن مفاوضات حل الأزمة الليبية والتي جرت في القاهرة بعد الاتفاق على كافة النقاط الخلافية فشلت لاستمرار توصيف الميليشيات المسلحة بالقوات.

وأكد المسماري خلال حوار له المذاع على قناة العربية، ببرنامج القاهرة الآن مع الإعلامية لميس الحديدي، أن النية لإنهاء الأزمة الليبية لو كانت صادقة لتمت في مؤتمر القاهرة بحل المليشيات، مؤكدا أن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق لا يريد أن ينهيها لأنه يريد ترسيخ المليشيات لتكون قوات مسلحة خارج الجيش وهذا خطر شديد.

وأضاف :“حوار القاهرة لم يجدي نفعا لأننا ارتأينا ضرورة حل المليشيات مسبقا قبل الجلوس لمائدة مفاوضات، فضلا عن ضرورة إخراج تركيا من تلك المفاوضات“.

وتابع الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي أن مؤتمر برلين فشل في فرض الهدنة لأن أعمال القتال لا تزال سارية، مشيرا إلى أن المليشيات المسلحة حاولت أن تفرض سيطرتها لخرق الهدنة.

وعن التنسيق مع القاهرة، شدد العقيد ”المسماري“، على إن مصر هي حزام الأمان للدولة الليبية، وقال: أضفنا هدفا جديدا لحربنا ضد المليشيات وهو طرد القوات التركية والأجنبية حيث يرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوميا 400 مقاتل من شمال سوريا إلى ليبيا عبر طائرات مدنية“.

وتابع المسماري :“اكتشفنا أن الأزمة في ليبيا أزمة أمنية وليست سياسية أو اقتصادية، وأنه لابد من القضاء على التواجد التركي في ليبيا، فوقت انعقاد مؤتمر برلين كان أردوغان يمد السلاح إلى ليبيا عبر سفن وطائرات وهناك خرق يومي للاتفاقيات الدولية“.

وصرح بأن هناك شخصا يدعى أبو الفرقان هو مدير العمليات التركية في ليبيا، يعتمد عليه أردوغان في إشعال الحرب في ليبيا، موضحا أنه يستغل طائرات مدنية تعمل على نقل الأسلحة.

واعتبر المسماري أن فايز السراج هو واجهة لأردوغان وقطر وجماعة الإخوان وأن هناك دولا عديدة تريد تصدير صورة الإسلام السياسي لتظل الدول هشة، قائلا:“من خلال ما شهدناه في ليبيا نستطيع أن نجزم أن جماعة الإخوان هي مصدر كل الجماعات الإرهابية“.

وحول فشل دور غسان سلامه موفد الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية، برر ذلك قائلا:“وصل لطريق مسدود بعد ارتكابه للعديد من الأخطاء، ولم يصل إلى الباب الصحيح لأنه كان يجب عليه حل المليشيات والقضاء على الإرهاب ثم تأتى المفاوضات“، مردفا ”نفضل أن يكون الممثل الأممي في ليبيا من أفريقيا“ .