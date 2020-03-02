الخارجية التونسية تنفي وفاة الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي

أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية التونسية، اليوم الإثنين، أنّ خبر وفاة الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، إشاعة ولا أساس له من الصحة، معبّرا عن استغرابه من نسب الخبر إلى وزير الخارجية نور الدين الري.

وقال مدير الإعلام في وزارة الخارجية التونسية، بوراوي الإمام، لـ ”إرم نيوز“، إنه لا صحة للأخبار المتداولة حول وفاة المرزوقي، مشيرا إلى أن الحساب على ”تويتر“ الذي نشر الخبر هو حساب وهمي ولا صلة له بوزير الخارجية نور الدين الري، لا من قريب ولا من بعيد.

وأوضح الإمام أنه ”حتى في موضوع وفاة المرزوقي، فإن وزير الخارجية ليس الجهة المكلفة بإعلان الخبر؛ لأنه ليس متحدثا رسميا باسم الحكومة“.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا في وقت سابق اليوم، خبر وفاة المرزوقي، غير أن مصادر قريبة من الرئيس الأسبق، أكدت أن المرزوقي بصحة جيدة، وأنه موجود الآن في فرنسا، وهو على تواصل دائم مع مستشاريه.

وأثارت الإشاعة التي سرت بقوة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، استياء من انتحال صفة وزير الخارجية التونسي، والادعاء بأن الحساب الذي نشر الخبر الكاذب للوهلة الأولى منسوب إليه.

وكان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، قد أعلن اعتزال العمل السياسي، بعد خوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، منتصف أيلول/ سبتمبر 2019، وحصوله على نسبة ضعيفة من الأصوات.