الجزائر.. سلال يطالب بـ“إحضار“ بوتفليقة إلى محاكمات الفساد

طالب رئيس الوزراء الجزائري الأسبق المسجون عبد المالك سلال اليوم الأحد، بإحضار الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة إلى محاكمات الفساد.

وفي جولة جديدة من قضية ”تركيب السيارات والتمويل الخفي لآخر حملات بوتفليقة الانتخابية“ قال سلال لرئيس الجلسة في مجلس قضاء العاصمة الجزائر: ”المفروض أن يحضر بوتفليقة لأنه الشاهد الأول على ما جرى“.

وأثار مطلب سلال كثيرا من الضجيج داخل قاعة المحكمة، وأعاد إحياء دعوات معارضين بجر بوتفليقة لمحاكمات الفساد.

ورفض سلال خلال الجلسة، تهم الفساد الموجهة له، قائلا: ”كنت الوزير الأول في الدولة الجزائرية، ومهامي هي تنفيذ برنامج الحكومة المصادق عليه من طرف البرلمان“.

وأضاف سلال أنه ”كان وزيرا أول في ظروف صعبة نتيجة مرض بوتفليقة“.

وتابع: ”أنا رجل دولة ولست رجل سلطة؛ أمضيت 45 سنة في خدمة البلاد، والجميع يعرفني بأنني كنت أطبق سياسة الدولة الجزائرية لا أكثر ولا أقل“.

وقال: ”لست فاسدا؛ أخطأنا لكننا لسنا السبب“.