الثانية خلال 24 ساعة.. الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة بطرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة تركية في العاصمة، هي الثانية خلال 24 ساعة.

وقال مصدر عسكري: إن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي استطاعت ظهر اليوم، إسقاط طائرة مسيرة تركية بعد محاولتها استهداف قوات الجيش الليبي في أحد محاور طرابلس.

وأشار النقيب خالد الجالي، من سرية الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، بأن الطائرة التركية المسيرة هي ثاني طائرة تسقطها وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش، خلال 24 ساعة.

وأوضح الجالي، في تصريح لإرم نيوز، أن الطائرة التي حاولت التحليق فوق أحد محاور الجيش بمنطقة سوق الخميس بالعاصمة طرابلس تم استهدافها بصاروخ دفاع جوي.

يذكر أن قوات الجيش الليبي استهدفت ليلة البارحة غرفة عمليات تركية بقاعدة معيتيقة، قتل فيها حسب مصادر عسكرية ليبية أكثر من 10 عناصر بهذا القصف أغلبهم من القوات التركية.