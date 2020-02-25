الجزائر تعلن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الجزائري محمد ميراوي؛ اليوم الثلاثاء؛ عن أول حالة إصابة في بلاده بحمى فيروس كورونا.

واستنادًا إلى تصريح الوزير للتلفزيون الرسمي؛ فإن الأمر يتعلق برجل إيطالي وصل إلى البلاد يوم 17 فبراير الجاري.

وأبرز المسؤول ذاته أن المواطن الإيطالي يخضع لفحص طبي مشدد، معلنًا عن استنفار خشية تمدد الوباء بعد الاشتباه سابقًا في عامل صيني يعمل على مستوى ورشة بناء بمنطقة البرواقية (88 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة الجزائر).

وجرى عزل العامل الصيني بمصلحة الأمراض المعدية التابعة لمستشفى محمد بوضياف وسط محافظة المدية المحاذية، ويتم حاليًا إجراء التحاليل الطبية له.

ومر على الإعلان عن حالة المواطن الإيطالي أسابيع بعد نفي صحة ما راج عن إصابة رجل أعمال كويتي بفيروس كورونا و“فراره“ من مستشفى محافظة وهران الغربية كما أوردت حينها مصادر إعلامية محلية.

وتعرف الجزائر منذ أيام اتساع الشائعات بشأن فيروس كورونا، خاصة بعد بث مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.