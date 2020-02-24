الرئيس التونسي وأمير قطر يبحثان حل الأزمة الليبية على ”الطريقة الأفغانية“ (فيديو)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إنه تطرق مع الأخير إلى ضرورة إيجاد حل ليبي ليبي.

وأضاف أنه تطرق مع ضيفه القطري إلى إمكانية دعوة عدد من القبائل الليبية لعقد اجتماع ثانٍ موسع في تونس يكون ممثلا لكل القبائل، لوضع حد للاقتتال والحروب والانقسامات.

وذكر الرئيس التونسي أنه يستلهم الحل المقترح من ”الطريقة الأفغانية“، حين اجتمعت القبائل في بون وتوصلت إلى دستور لأفغانستان.

واتفقت القبائل الأفغانية الممثلة بـ500 شخصا في مجلس اللويا جيرغا“ عام 2004 على دستور جديد لأفغانستان، أجريت بموجبه انتخابات تشريعية حملت إلى البرلمان أعضاء أغلبهم من قادة القبائل.

وأشار سعيد إلى أن تونس من أكثر المتضررين من الأزمة الليبية، معتبرا أنه يتمسك بالشرعية الدولية، لكن الأخيرة ليست أبدية خالدة، ولا بد أن تحل محلها ”شرعية ليبية خالصة“.

وفيما يبدو أنه إشارة إلى تقارب حركة النهضة الإخوانية مع قطر، أكّد قيس سعيّد أمام الشيخ تميم أن ”تونس لكل التونسيين، وأنه لا مجال لأن يبحث بعض التونسيين عن حل لتناقضاتهم وخلافاتهم السياسية في المستوى الدولي بالبحث عن حليف خارجي“.