الرئيس التونسي قيس سعيد يرفض التوقيع على قانون الانتخابات

قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض التوقيع على تعديلات قانون الانتخابات، التي مررها البرلمان في الدورة البرلمانية السابقة.

ونقلت صحيفة ”الشروق“ المحلية عن الغنوشي، اليوم الخميس قوله، إن قيس سعيد رد على طلبه بشأن التوقيع على التعديلات بأن ”زمن القانون انتهى“، كما رفض إعادته للبرلمان مرة أخرى.

وهذا أحدث تطور بشأن قانون الانتخابات المثير للجدل، الذي مرره البرلمان، لكنه لم يدخل حيز النفاذ؛ بسبب رفض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي التوقيع عليه حتى وفاته.

وقال الغنوشي، إن التعديلات التي طرحتها حركة النهضة التي يرأسها كانت تهدف لـ ”التقليل من التشرذم الذي يجعل البرلمان مشتتا وعاجزا عن أداء مهامه؛ ما يجعل تشكيل الحكومة أمرا صعبا للغاية“.

وأكد أنه رغم الصعوبات التي يواجهها مسار تشكيل الحكومة، فإن حركته متفائلة، وفي الوقت نفسه لا تريد حل البرلمان، لأنه سيمثل استمرارا لمرحلة الغموض والاستثنائية.

وتابع رئيس حركة النهضة: ”نقطة التباين بيننا وبين رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ ليست الحقائب الوزارية وعددها بالرغم من أهميتها، لكن نحن ننادي بحكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا إلا من أقصى نفسه، لكن الفخفاخ لم يذهب في هذا السياق“.

وعن الانتقادات الموجهة للحركة بشأن تضارب مواقفها من إشراك حزب ”قلب تونس“ في تشكيل الحكومة، قال الغنوشي إن النهضة ترفض الإقصاء، باعتبار أن ”سياسة الانتقام تشيع الأحقاد، والبلاد في حاجة إلى المصالحة“.