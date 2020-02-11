الأمم المتحدة تعلن نتائج جولة مباحثات اقتصادية ليبية في القاهرة

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، نتائج جولة المباحثات الاقتصادية الليبية التي عقدت في القاهرة يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري، بمشاركة ٢٨ خبيرا اقتصاديا وماليا.

وهذه الجولة، أحد المسارات الثلاثة التي أعلنتها البعثة الأممية مؤخرا، إلى جانب مسار عسكري عقد في جنيف قبل أيام، وآخر سياسي تستضيفه جنيف أيضا في 26 فبراير/شباط الجاري.

شارك في الجولة الاقتصادية ممثلون عن مختلف المناطق الجغرافية والأطياف السياسية في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والاقتصادية وخبراء وأكاديميين مختصين، وفق بيان لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا اليوم الثلاثاء.

واتفق المشاركون على تشكيل لجنة خبراء وتحديد أسس عملها، بهدف توحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة في البلاد، مشيرين إلى أن ”ثمة حاجة إلى هذه اللجنة لتعمل على القضايا التي تشكل أحد الشواغل الأكثر إلحاحا حتى يتم تشكيل حكومة وطنية موحدة“.

وقالت البعثة الأممية إن اللجنة ”ستركز في مستهل عملها على تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها، لاسيما كيفية تعزيز الشفافية واللامركزية، فضلا عن العمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة“.

وأضاف البيان أن المجتمعين ”تدارسوا التحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية“، والاتفاق على ”إنشاء ثلاث مجموعات عمل لمعالجة هذه المسائل في الأسابيع المقبلة“.

واختتمت بعثة الأمم المتحدة بالإعلان عن جولة جديدة من المناقشات الاقتصادية في أوائل آذار/مارس.