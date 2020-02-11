تونس.. إيقاف مسؤول برلماني سابق على خلفية قضية ”المحادثة الجنسية“

أعلن برلماني تونسي، اليوم الثلاثاء، إيقاف المتحدث السابق باسم المجلس حسان الفطحلي، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ“المحادثة الجنسية“.

ويتهم الفطحلي بـ“فبركة محادثة جنسية بين النائب ياسين العياري وإحدى الموظفات في البرلمان“.

واليوم، قال العياري، عبر صفحته على ”فيسبوك“، إنه تم ”إيقاف حسان الفطحلي المكلّف بالإعلام بمجلس نواب الشعب سابقًا“.

وأوضح العياري أن الفطحلي ”أودع السجن على خلفية تزوير وبث فيديو إباحي مزور لنائب شعب في آذار/مارس 2019“.

وتابع: ”أتمنى للفطحلي محاكمة عادلة تتوفر فيها كل وسائل الدفاع، ينال بعدها جزاؤه بالقانون“.

وتعليقًا على قرار الإيقاف، رفض عبد المنعم المؤدب محامي حسان الفطحلي الإدلاء بأي توضيح حول القضية التي تعود إلى العام الماضي، حين كان الفطحلي مكلفًا بالإعلام بالبرلمان في عهد رئيس البرلمان السابق محمد الناصر.

وكان الفطحلي أكد في وقت سابق أنه تقدم بدعوى قضائية ضد النائب العياري؛ من أجل جريمة ”الإساءة للغير“ عبر شبكة التواصل الاجتماعي، متهما إياه باستغلال هذه القضية في حملته الانتخابية.