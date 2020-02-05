روسيا تعترض على مشروع قرار بريطاني حول ليبيا في مجلس الأمن

اعترضت روسيا الأربعاء على مشروع قرار بريطاني حول ليبيا كان يمكن أن يُعرض الخميس على التصويت في مجلس الأمن الدولي، وفق ما أعلن دبلوماسيون.

والنص الذي عُرض على أعضاء مجلس الأمن كان يمكن أن يُطرح على التصويت في الساعات الأربع والعشرين المقبلة في حال عدم تسجيل اعتراض قبل انقضاء مهلة تنتهي الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

لكن قبيل الساعة 19:00 طلبت روسيا إدخال تعديلات على النص البريطاني.

وتشمل التعديلات التي طلبت روسيا إدخالها، تعديل فقرة ”قلق (المجلس) إزاء الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا“، واستبدال عبارة مرتزقة بـ“مقاتلين إرهابيين أجانب“، بحسب ”فرانس برس“.

وقال دبلوماسي إن روسيا وجنوب إفريقيا طلبتا إدخال تعديلات على النص البريطاني.

وأصبح النص البريطاني أمام احتمالين: إما إجراء محادثات جديدة بين أعضاء مجلس الأمن، وإما إصرار بريطانيا على إجراء التصويت على مسودتها التي يمكن أن تستخدم روسيا حق النقض لمنع إقرارها.

وقال مصدر دبلوماسي ليبي لـ“إرم نيوز“ إن روسيا عارضت هذا القرار بسبب ”عدم تقيد تركيا بالتزاماتها في مؤتمر برلين ودعمها لحكومة الوفاق بإرسال أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا“.

وفي ختام مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 كانون الثاني/ يناير لبحث سبل حل النزاع في ليبيا، تعهّدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي التزام الحظر الدولي المفروض على إرسال أسلحة إلى ليبيا وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.

وفي أعقاب مؤتمر برلين دعا مجلس الأمن في بيان رئاسي، طرفي النزاع في ليبيا، إلى التوصل ”في أقرب وقت ممكن“ لوقف لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حد للحرب الدائرة في هذا البلد.