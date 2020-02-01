إيطاليا توافق على استقبال 363 مهاجراً من ليبيا

قالت منظمة إسبانية غير حكومية إن قارب إنقاذ تابعا لها حصل يوم السبت على إذن من إيطاليا لإنزال 363 راكبًا بعد عدة أيام من المماطلة والإبحار في البحر الأبيض المتوسط.

وذكت منظمة Open Arms أن السفينة العائدة لها التقطت المهاجرين من قوارب متهالكة أطلقها مهربون من ليبيا في المياه الدولية خلال الأيام القليلة الماضية.

وسمحت إيطاليا مؤخراً للسفن التابعة لمنظمات دولية بنقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى موانئها بشرط موافقة دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على استقبال بعض طالبي اللجوء.

ونقلت وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية عن مصادر أنها كانت تشعر بالقلق من الموقف الإيطالي خصوصاً وأن إمدادات القارب من الطعام قد تنفد.

وقالت منظمة Open Arms في تغريدة لها مساء السبت إن السلطات الإيطالية منحت القارب ”مرفأً آمنًا“ في بوزالو ، صقلية، لإنزال 363 مهاجراً.

وأثناء فترة الحكومة الائتلافية السابقة في إيطاليا ، والتي كانت تضم حزب رابطة مناهضي المهاجرين كشريك ، أثار وزير الداخلية آنذاك ماتيو سالفيني مواجهات متكررة في البحر عندما منع وصول السفن إلى الموانئ الايطالية.

وفي بعض الحالات، تم ترك رجال الإنقاذ والمهاجرين طي النسيان لعدة أيام في البحر أو إجبارهم على الإبحار حتى الوصول إلى إسبانيا لإنزالهم هناك.