الرئيس التونسي: صفقة القرن خيانة عظمى

انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الخميس، ”صفقة القرن“ التي طرحتها الإدارة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية، واصفا إياها بـ“مظلمة القرن وخيانة عظمى“.

وقال سعيد، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التونسي، إن ”هذه الصفقة تعكس ثقافة الهزيمة التي تسود المجتمع العربي وأكثر من الهزيمة ذاتها، والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون إلا فكرا مخاذلا وعميلا“، وفق قوله.

وحول إمكانية طرح مبادرة تشريعية لتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، اعتبر سعيد أن البلاد ”لا تحتاج إلى قانون، وإنما إلى موقف سياسي واضح“، لافتا إلى أن ”النصوص القانونية (في هذا الإطار) موجودة“.

وأضاف: ”لا يمكن أن أتراجع عما قلته سابقا، فالتطبيع مفهوم دخيل، دخل اللغة العربية بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد، ولذلك فإن القضية اليوم لا تعتبر تطبيعا، فالوضع الطبيعي مع هذا الكيان المغتصب أن نعمل لإنهاء هذا الاغتصاب وتشريد الشعب الفلسطيني“.

وتابع: ”فلسطين ليست ضيعة ولا بستانا حتى تكون موضوعا لصفقة، فحق فلسطين لا يمكن أن يسقط بالتقادم، من له علاقة بالكيان المغتصب هو خائن، فالتطبيع خيانة“.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن الثلاثاء الماضي، ”صفقة القرن“ المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية ”متصلة“ في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.