إحباط محاولة تفجير في الجزائر

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، أن قوات الجيش أطاحت بعنصر متشدد يدعى بشير، حاول تنفيذ ”عملية انتحارية إرهابية تستهدف المسيرات السلمية للحراك الشعبي بالعاصمة باستعمال حزام ناسف“.

ولم توضح الوزارة تفاصيل العملية الإرهابية ولا التنظيم المتشدد الذي ينتمي إليه الموقوف، والذي كان محل تعقب وتحريات من طرف السلطات الأمنية على مدار أسابيع.

وهذه هي المرة الأولى، التي تعلن فيها وزارة الدفاع الوطني عن عملية انتحارية تستهدف نسف الحراك الشعبي بعاصمة البلاد، منذ انتخابات 12 ديسمبر الماضي، إذ سبق لمديرية الأمن الجزائري الإعلان عن تفكيك خطط لتفجير مظاهرات شعبية مناهضة للدولة.

وتقول مصادر أمنية، إن نشاط المتشدد الموقوف بضاحية ”بئر توتة“ العاصمية، يقود للاشتباه في وجود تنسيق مع تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، الذي يتحرك من ثلاثة عقود بما يعرف ”مثلث الموت“ على نطاق جبال البويرة وبومرداس وتيزي وزو، المحاذية لعاصمة البلاد.