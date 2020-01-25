أبحاث جامعية للبيع على أرصفة سوق شعبي في المغرب (صورة)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب صورة لمجموعة من الأبحاث الجامعية المعروضة للبيع في سوق المتلاشيات بمدينة سيدي بنور، يتراوح سعرها بين 30 و100 درهم مغربي (3 و10 دولارات). الأبحاث المعروضة على الرصيف مسجلة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سطات، وتحمل أسماء طلبة أنجزوها للحصول على شهادة الإجازة أو الماجستير أو الدكتوراه، في…