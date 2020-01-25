أبحاث جامعية للبيع على أرصفة سوق شعبي في المغرب (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب صورة لمجموعة من الأبحاث الجامعية المعروضة للبيع في سوق المتلاشيات بمدينة سيدي بنور، يتراوح سعرها بين 30 و100 درهم مغربي (3 و10 دولارات).
الأبحاث المعروضة على الرصيف مسجلة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سطات، وتحمل أسماء طلبة أنجزوها للحصول على شهادة الإجازة أو الماجستير أو الدكتوراه، في مختلف فروع القانون خلال الموسم الجامعي 2017/2018.
وتظهر في الصورة عناوين أبحاث حول ”الرسم العقاري“ و“المسؤولية المدنية للطبيب“، ومقارنة بخصوص ”حق المستهلك في التراجع بين التشريعين الأردني والمغربي“، وغيرها من المواضيع القانونية المهمة التي تتطلب الكثير من الجهد والبحث.
واعتبر مغردون ”عرض الأبحاث بهذا الشكل تبخيسا للبحث العلمي وإهانة للطلبة الباحثين وانتهاكا لحقوق التأليف والنشر“.