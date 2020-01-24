حكومة الوفاق تعلق على نتائج اجتماع الجزائر لدول جوار ليبيا

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، يوم الخميس، بما جاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، المنعقد في الجزائر.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنها ”تثمن الدور الجزائري في حل الأزمة الليبية“.

وقال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، عقب انتهاء الاجتماع: ”سياستنا واضحة، ولا نريد أي تدخل خارجي وكذلك الأمر عند دول الجوار، وبالعكس فإن التدخلات الخارجية هي التي أزّمت وعقدت الأزمة في ليبيا”.

وأكد أن بلاده ”ترفض مبدئيا أي تدخل خارجي، وترفض تواجد قوات غير شرعية“.

ودعا إلى ”جعل مبادرات الحل في ليبيا بين الفرقاء بطريق الحوار السلمي ودون أي تدخل“.

وضم الاجتماع وزراء خارجية 6 دول من جوار ليبيا إلى جانب دولتي مالي وألمانيا.