بوريل: على الاتحاد الأوروبي بحث سبل دعم وقف إطلاق النار في ليبيا

قال خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إن التكتل سيناقش كافة الخيارات لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا إذا تم إبرام اتفاق بهذا الشأن، لكن أي تسوية سلمية ستحتاج إلى دعم حقيقي من الاتحاد كي تستمر.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الاتحاد يمكن أن يدرس إرسال بعثة حفظ سلام عسكرية، قال بوريل: ”يحتاج وقف إطلاق النار لمن يراقبه. لا يمكن قول ‘هذا وقف إطلاق نار‘ ثم تنسى أمره.. ينبغي أن يراقبه أحد ويديره“.

وأضاف ردا على سؤال آخر بشأن احتمال استئناف عمل البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي قبالة الساحل الليبي: ”نعم، أعتقد أننا ينبغي أن نستأنفها“.