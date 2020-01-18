العاهل المغربي يصدر عفواً ”استثنائياً“ عن معتقل إسلامي‎

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، السبت، عفواً استثنائياً عن المعتقل الإسلامي ”عامر الغزراني“ القابع بسجن ”رأس الماء“ بمدينة بفاس والمحكوم بـ 5 سنوات في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وأكدت اللّجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في بيان، أن هذا العفو يأتي لأسباب إنسانية نظراً لوضعية الغزراني الصحية.

وثمنت اللجنة هذه الخطوة التي تلت بأيام قليلة قرار العفو عن ثمان معتقلات إسلاميات، مؤكدة أن هذه ”بداية انفراج لملف المعتقلين الإسلاميين الذي عمّر طويلا“.

ودعت اللجنة في بيانها إلى المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه من أجل طيّ هذا الملف طيّا نهائيا.