المسماري: تركيا نقلت ميليشيات من النيجر ومالي وتشاد إلى ليبيا (فيديو)

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، السبت، إن تركيا نقلت مؤخرًا عناصر مسلحة من النيجر ومالي وتشاد إلى ليبيا.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أن ”المخابرات التركية تشرف على نقل خلايا إرهابية من الدول الأفريقية الثلاث إلى طرابلس ومصراتة، عن طريق عصابات الهجرة غير الشرعية“.

وقال أيضا إن أنقرة نقلت خلال الفترة الماضية أكثر من 2000 مسلح من سوريا إلى ليبيا، يتبعون ألوية: ”سمرقند“ و“سلطان مراد“ و“نور الدين زنكي“ و“لواء التوحيد“ و“أحرار الشام“ و“فيلق الشام“ و“أحفاد الرسول“ و“جيش المجاهدين“ و“الجبهة الشامية“ و“جيش النصر“.

وعرض المسماري أسماء وصور قيادات مسلحة تابعين لتنظيمات متشددة، من بينها ”القاعدة“، وهم برفقة عبدالكريم بالحاج (القيادي الإسلامي الليبي)، المتهم بنقل عناصر مسلحة إلى ليبيا.

وفي السياق نفسه، أشار المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى أنه ”خلال الـ48 ساعة الماضية غادر 41 عنصرا (ميليشاوي سوري) من موانئ غرب ليبيا إلى إيطاليا“، لافتًا إلى أن هناك ”أعداد أخرى من السوريين في طرابلس يستعدون للانتقال إلى إيطاليا“، على حد قوله.

وينفذ الجيش الليبي منذ الرابع من أبريل/نيسان، عملية عسكرية لتحرير المنطقة الغربية من التنظيمات الإرهابية.