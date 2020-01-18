المسماري: تركيا نقلت ميليشيات من النيجر ومالي وتشاد إلى ليبيا (فيديو)

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، السبت، إن تركيا نقلت مؤخرًا عناصر مسلحة من النيجر ومالي وتشاد إلى ليبيا.
#المسماري المتحدث باسم #الجيش_الليبي يكشف خريطة نقل #تركيا لمسلحين أفارقة إلى #طرابلس و #مصراتة#إرم_نيوز #ليبيا pic.twitter.com/y3YI4KosSF
— إرم نيوز (@EremNews) January 18, 2020
وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أن ”المخابرات التركية تشرف على نقل خلايا إرهابية من الدول الأفريقية الثلاث إلى طرابلس ومصراتة، عن طريق عصابات الهجرة غير الشرعية“.
المؤتمر الصحفي للناطق بإسم القائد العام
المؤتمر الصحفي للناطق بإسم القائد العام
تم النشر بواسطة الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في السبت، ١٨ يناير ٢٠٢٠
وقال أيضا إن أنقرة نقلت خلال الفترة الماضية أكثر من 2000 مسلح من سوريا إلى ليبيا، يتبعون ألوية: ”سمرقند“ و“سلطان مراد“ و“نور الدين زنكي“ و“لواء التوحيد“ و“أحرار الشام“ و“فيلق الشام“ و“أحفاد الرسول“ و“جيش المجاهدين“ و“الجبهة الشامية“ و“جيش النصر“.
وعرض المسماري أسماء وصور قيادات مسلحة تابعين لتنظيمات متشددة، من بينها ”القاعدة“، وهم برفقة عبدالكريم بالحاج (القيادي الإسلامي الليبي)، المتهم بنقل عناصر مسلحة إلى ليبيا.
وفي السياق نفسه، أشار المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى أنه ”خلال الـ48 ساعة الماضية غادر 41 عنصرا (ميليشاوي سوري) من موانئ غرب ليبيا إلى إيطاليا“، لافتًا إلى أن هناك ”أعداد أخرى من السوريين في طرابلس يستعدون للانتقال إلى إيطاليا“، على حد قوله.
وينفذ الجيش الليبي منذ الرابع من أبريل/نيسان، عملية عسكرية لتحرير المنطقة الغربية من التنظيمات الإرهابية.