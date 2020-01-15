تونس.. البرلمان يسائل الغنوشي عن زيارته لأردوغان

صوت البرلمان التونسي في جلسته اليوم باغلبية ساحقة على إضافة نقطة جديدة لجدول أعمال الجلسة تتعلق بمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشان زيارته الأخيرة لتركيا ولقاءه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وصوت 122 نائبا لصالح المساءلة بينما صوت ضدها 20 نائبا وامتنع 8 نواب عن التصويت.
وتم الاتفاق اثر اجتماع رؤساء الكتل على أن تكون جلسة المساءلة ظهر اليوم بحسب إذاعة شمس أف أم.
وتعد هذه المساءلة إحراجا كبيرا للغنوشي وحركة النهضة، وخلال الجلسة استنكر النائب عن حزب تحيا تونس مبروك كرشيد غياب العلم التونسي والسفير التونسي بأنقرة خلال زيارة الغنوشي لتركيا ولقاءه أردوغان.