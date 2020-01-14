زيارة الغنوشي المفاجئة لأردوغان.. زلزال يهدد مستقبله السياسي في تونس (فيديو إرم)

أحدثت زيارة رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي المفاجئة إلى تركيا زلزالاً سياسيًا، خاصة أنه التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جلسة مغلقة، غير معلنة بشكل رسمي في تونس.

وتحدث سياسيون، في لقاءات مع ”إرم نيوز“، عن تداعيات هذه الزيارة، التي قد تهدد مستقبل الغنوشي السياسي بعدما ظهر في صورة من يغلب هويته الإيديولوجية الحزبية على المصالح الوطنية.

وجاءت الزيارة بعد ساعات من فشل تمرير حكومة الجملي، وهو ما أعاد إلى الأذهان الاتهامات المكررة لحركة النهضة بربط خياراتها وقراراتها الوطنية بمحور التنظيم الدولي لجماعة الإخوان العابر للحدود.

وتحدث برلمانيون عن تجاوز الغنوشي لرئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي لم يكلف الغنوشي نفسه عناء إعلامه بالخطوة، مطالبين بسحب الثقة من الغنوشي، واتهمته بالتخابر مع جهات أجنبية باعتباره عضوا في مجلس الأمن القومي التونسي.