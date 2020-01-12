روسيا: حفتر والسراج قد يزوران موسكو قريبًا

أعلنت روسيا، الأحد، أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، و رئيس حكومة ”الوفاق“ فائز السراج قد يزوران موسكو قريبًا للتباحث مع القيادة الروسية بشأن حل الأزمة الليبية.

وجاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة ”سبوتنيك“ الروسية للأنباء عن رئيس مجموعة الاتصال الروسية المعني بالتسوية الليبية، ليف دينغوف.

وقال دينغوف للوكالة، في وقت متأخر الأحد:“قد يقوم السراج وحفتر بزيارة موسكو قريبًا للتباحث مع القيادة الروسية حول التسوية في ليبيا“.

فيما لم يصدر أي تعليق من جانب حفتر أو السراح على تصريحات دينغوف حتى الساعة 21:55 ت.غ.

ويأتي ذلك في أعقاب توصل أطراف الصراع في ليبيا إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بدأ، منتصف ليل الأحد، إلا أنه شهد -وما زال- خروقات من جهة ميليشيات الوفاق.