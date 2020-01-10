تونس.. الجملي يتعهد بالوقوف ضد التدخل الأجنبي في ليبيا

تعهد رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، اليوم الجمعة، بأن حكومته ستقف ضد أي تدخل أجنبي في ليبيا، واصفا الوضع بهذا البلد بأنه ”مثير للقلق“ بالنسبة لتونس.

وقال الحبيب الجملي، في خطابه خلال جلسة منح الثقة بالبرلمان، إنه سيعمل من أجل إرساء حوار ليبي – ليبي يُحقق تسوية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، مذكرا بأن تونس أصبحت، منذ شهر يناير/ كانون الأول 2020، عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وأنها ستفعل عضويتها لتعزيز دورها للتوصل لحل ينهي الأزمة الليبية.

وشدد رئيس الحكومة التونسي المكلف، على أن تونس مع توافق في ليبيا ”يكون فوق كل اعتبار“، وأن حكومته ستكون ضد أي تدخل خارجي مع المحافظة على سيادة الأراضي الليبية، لافتا إلى أن تونس ستدعم الحوار وأنها ستكون قوة اقتراح على صعيد المجتمع الدولي.

و تابع قائلا: ”ليبيا أضحت مصدر قلقنا وانشغالنا، وعلينا مساعدة ليبيا على تجاوز محنتها“.

من جانب آخر، تعهد الجملي بمكافحة الإرهاب عن طريق مواصلة الضربات الاستباقية وتعزيز التواجد الأمني في المناطق الحدودية.

كما تعهد بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية لترسيخ دبلوماسية اقتصادية فاعلة، وتعزيز علاقة تونس مع البلدان الشقيقة.