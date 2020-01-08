الجيش الليبي يقصف ميليشيات غربي سرت ويسقط طائرة مسيرة تركية

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلن مصدر عسكري أن مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الليبي قصفت أهدافا في منطقة ابوقرين ”الواقعة غرب سرت وجنوب مصراته“. وقالت المتحدثة باسم غرفة عمليات سرت انتصار محمد لـ ”إرم نيوز“ إن القصف الذي جرى ليلا، عبر سلسلة من الغارات، استهدف تمركز الميليشيات خارج ابو قرين، وأوقع في صفوفهم خسائر فادحة. من جانبها، أعلنت…