بعد هزيمة سرت.. قيادي ميليشياوي ليبي يطالب بإقالة معتيق والسويحلي

شن قيادي في ميليشيات مصراتة هجوما عنيفا على نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معتيق، ورئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبد الرحمن السويحلي، مطالبا قيادات مصراته بإقالتهما من منصبيهما فورا على خلفية سيطرة الجيش الليبي على مدينة سرت.

وقال آمر سلاح المدفعية التابع لحكومة الوفاق العقيد فرج إخليل، في تدوينة عبر صفحته في فيسبوك ”معيتيق والسويحلي والحدود: لا بد من إقالتهم بشكل فوري، لا تقل لي ماذا بك وماذا تريد حتى نأتي لك به منهم! إقالتهم يا قيادات مصراته فورا“.

ويقصد إخليل بـ“الحدود“ قيادات ميليشيات قوة حراسة الحدود التي كانت في مدينة سرت والتي دحرها الجيش الوطني الليبي أمس الاثنين، وسيطر على المدينة.

وينتمي كل من عبد الرحمن السويحلي، وأحمد معتيق، إلى مدينة مصراته، ويتهمهما إخليل، بالتقصير في الدفاع عن مدينة سرت وتعريض مصراته للخطر.

وطالب إخليل بالقضاء على ”السلفيين المداخلة“ الذين تعاونوا مع الجيش الوطني الليبي من داخل سرت وساعدوه في السيطرة عليها، غامزا من قناة ميليشيات قوة الردع الخاصة في طرابلس ذات النهج السلفي المدخلي، التي تحتجز متطرفين في سجن مطار معيتيقة الدولي، خشية خيانتها.

وقال ”يجب دك جميع حصون المداخلة بمصراته وطرابلس وإطلاق سراح من لم يتورط بجريمة، هؤلاء من أعانوا حفتر في السر والعلن“.

كما وجه تحذيرا إلى قبيلة الفرجان التي تقطن مدينة سرت، وينتمي إليها قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وتعكس تدوينات إخليل، حالة القلق والخشية مما هو آت بعد سيطرة الجيش الوطني الليبي على مدينة سرت أمس الاثنين.