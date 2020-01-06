الجيش الليبي يقترب من السيطرة الكاملة على سرت (فيديو)

اقترب الجيش الليبي من السيطرة الكاملة على مدينة سرت الهامة، في المعركة الدائرة بالمنطقة الغربية مع ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

واقتحمت قوات الجيش مدينة سرت (شمالي البلاد) عبر 5 محاور مصحوبة بغطاء من سلاح الجو، سيطرت خلالها على محاور هامة، من بينها قاعدة القرضابية بالكامل، ومعسكر كتيبة الساعدي في منطقة بوهادي، والحي الثالث أكبر أحياء المدينة.

كما سيطرت قوات البحرية بالكامل على ميناء سرت الحيوي، وفق الضابط سليمان الهادي بغرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للجيش.

ميناء سرت

وقال الهادي لـ“إرم نيوز“: إن القوات البحرية نفذت عملية نوعية سريعة بزوارق حربية استطاعت من خلالها السيطرة على ميناء سرت بالكامل.

وأشار الهادي إلى أن الميليشيات التي كانت مسيطرة على قاعدة القرضابية ”استسلمت بالكامل بكامل أفرادها وعتادها لقوات الجيش التي أحكمت سيطرتها على القاعدة“.

من جانبها، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي إن الوحدات العسكرية تواصل تقدماتها وتُبسِط سيطرتها على مواقع جديدة داخل مدينة سرت.

كما أعلنت غرفة ”عمليات سرت“ التابعة للجيش تقدم القوات لقلب المدينة، قائلة عبر حسابها على ”فيسبوك“ إن القوات ”تتقدم بخطى ثابتة في اتجاه قلب سرت لتطهيرها من قبضة الميليشيات المسلحة، و(…) تبسط سيطرتها على مواقع جديدة داخل مدينة سرت“، مشيرا إلى السيطرة على مطار القرضابية بعد تسليم ”القوة المسلحة المكلفة بحمايته نفسها بكامل آلياتها“.

ونقلت الشعبة تنويه القوات المسلحة لـ“كافة المواطنين بمدينة سرت وتناشدهم بالابتعاد عن تمركزات مجموعات الحشد الميليشاوي، وعدم الاقتراب من مواقع الاشتباكات وذلك حفاظا على سلامة أرواحهم“.

ونشرت وسائل إعلام ليبية ونشطاء على موقع ”تويتر“ صورا ومقاطع فيديو تظهر دخول قوات الجيش لأحد الأحياء السكنية في المدينة، وسط استقبال الأهالي.