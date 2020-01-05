 ليبيا.. ميليشيات حكومة الوفاق تشن حملة اعتقالات وسط دعوات لـ“انتفاضة شعبية“ – إرم نيوز‬‎

ليبيا.. ميليشيات حكومة الوفاق تشن حملة اعتقالات وسط دعوات لـ“انتفاضة شعبية“

ليبيا.. ميليشيات حكومة الوفاق تشن حملة اعتقالات وسط دعوات لـ“انتفاضة شعبية“

المصدر:  خالد أبو الخير – إرم نيوز

شنت ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس، حملة اعتقالات بحق ناشطين مؤيدين للجيش الوطني بالتزامن مع دعوات لإشعال انتفاضة شعبية ضدها.

وأعلنت ميليشيا النواصي المتشددة، إلقاءها القبض ليل السبت، على 6 أشخاص، قالت إنهم ”يحرضون على قواتنا ويسخرون من أبنائنا ويهتفون لجماعة الكرامة“.

وقالت الميليشيا في بيان على ”فيسبوك“، إن ”المعتقلين سيتعرضون إلى أشد العقاب بتهمة التحريض والفتنة ”، مشيرة إلى أنها ”ستتعامل مع من يتم القبض عليه ويحرض على قوات حكومة الوفاق كما يتم التعامل مع الإرهابيين، فلم يعد لهم حرية تعبير“.

 وحثت الصفحة ”كل من لديه معلومات عن أي شخص يحرض على قوات حكومة الوفاقن أن يرسل المعلومات إليها ليصار إلى القبض عليه“.

 وكان شباب العاصمة الليبية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حددوا الساعة العاشرة من ليل الأحد، موعدا لبدء انتفاضتهم ضد الميليشيات.

واستهدفت مقاتلات الجيش الوطني الليبي، السبت، مقر ميليشيا النواصي، وأكدت غرفة عمليات الكرامة أن الإصابات كانت دقيقة.

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