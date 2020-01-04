البرلمان الليبي يلغي بالإجماع مذكرة تفاهم تركيا و“الوفاق“

صوت البرلمان الليبي في جلسة عقدها السبت، بالإجماع، على إلغاء مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة ”الوفاق“، كما عرض البرلمان، مشروع قرار بشأن إحالة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير خارجيته محمد سيالة، وكل من ساهم في جلب قوات تركية إلى ليبيا للقضاء بتهمة الخيانة.

وقدمت لجنة الشؤون الخارجية خلال الجلسة، مذكرة لمناقشة تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك العربية، وتشكيل فريق قانوني لمحكمة العدل الدولية، وإحالة مذكرة إلى الأمم المتحدة بشأن قرار البرلمان التركي وإعلان التدخل في ليبيا.

كما طالبت اللجنة، بتحرك عربي ودولي ضد إعلان الدولة التركية تدخلها في ليبيا بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

ودعا البرلمان، إلى دعم الجيش الليبي، واتخاذ السبل القانونية للتصدي للتدخل التركي وفق الإعلان الدستوري.