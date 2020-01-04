غوتيريش يحذّر تركيا من إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

المصدر: أ ف ب

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة تركيا، من دون أن يسمّيها، من مغبة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبراً أنّ ”أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة“ في ليبيا ”لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع“ في هذا البلد.

وقال غوتيريش في بيان إنّ ”أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع المستمر وسيزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصّل إلى حلّ سياسيّ سلمي وشامل“.

وأضاف البيان أنّ ”الأمين العام يكرّر التأكيد على أنّ الانتهاكات المستمرّة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1970 الصادر في2011 وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءاً“.

وإذ شدّد غوتيريس على أنّ ”التقيّد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مؤاتية لوقف الأعمال القتالية“، جدّد ”دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي“.