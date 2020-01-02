رسميًا.. الجملي يعلن أسماء وزراء الحكومة التونسية الجديدة

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أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، اليوم الخميس، أسماء الوزراء المقترحين، والتي سلمها لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، وبدوره أحالها إلى البرلمان لنيل الثقة. وتطابقت التشكيلة الجديدة مع قائمة الوزراء التي نشرها موقع ”إرم نيوز“، أمس الأربعاء، وجاءت على النحو التالي: وزير العدل: الهادي القديري وزير الدفاع الوطني: عماد الدرويش وزير الداخلية: سفيان السليطي وزير…