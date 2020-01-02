رسميًا.. الجملي يعلن أسماء وزراء الحكومة التونسية الجديدة

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، اليوم الخميس، أسماء الوزراء المقترحين، والتي سلمها لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، وبدوره أحالها إلى البرلمان لنيل الثقة.
وتطابقت التشكيلة الجديدة مع قائمة الوزراء التي نشرها موقع ”إرم نيوز“، أمس الأربعاء، وجاءت على النحو التالي:
وزير العدل: الهادي القديري
وزير الدفاع الوطني: عماد الدرويش
وزير الداخلية: سفيان السليطي
وزير الشؤون الخارجية: خالد السهيلي
وزير الشؤون الدينية: رشيد الطباخ
وزير المالية: عبد الرحمان الخشتالي
وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي: فاضل عبد الكافي
وزير الصناعة والطاقة والمناجم: منجي مرزوق
وزير الشؤون المحلية والبيئة: نور الدين السالمي
وزير التربية: كمال الحجام
وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: حسن الشورابي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: روضة الجباري العربي
وزير الصحة: مصطفى الفرجاني
وزيرالشؤون الاجتماعية: السيد بلال
وزير التكوين المهني والتشغيل: الحسين بن سعيد دبش
وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي: سامي السماوي
وزير النقل واللوجيستية: جمال قمرة
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي
وزير الشؤون الثقافية: فتحي الهداوي
وزير شؤون الشباب والرياضة: طارق ذياب
وزير المرأة والأسرة والطفولة: نبيهة بسرور
وزيرة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: شيراز التليلي
وزيرًا لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون الاقتصادية: علي الشابي
وزيرًا لدى رئيس الحكومة مكلفًا بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي: محمد الهادي بشير
وزير السياحة: روني الطرابلسي
وزيرًا لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع البرلمان: لبنى الجريبي
كاتبة دولة لدى وزير شؤون الخارجية مكلفة بالديبلوماسية الاقتصادية والتونسيين في الخارج: سناء السخيري
كاتب دولة لدى وزير المالية: عبد السلام العباسي
كاتب دولة لدى وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي مكلفًا بالتنمية والتعاون الدولي: نور الدين الكعبي
كاتبة دولة لدى وزير التجارة مكلفة بالتجارة الداخلية: فاتن بالهادي
كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفًا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة: عبد المجيد بن عمارة
كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلف بالطاقات المتجددة: محمد عمّار
كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة: رضا دبو
كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: محمد علي بن عبد الله
كاتبة دولة لدى وزير الصحة: مهى العيساوي
كاتب دولة للشؤون الاجتماعية: محمد بن محمود شيحة
كاتب دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفًا بالشباب: فتحي بيار
كاتبة دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفة بالرياضة: سهام العيادي
كاتبة دولة لدى وزير السياحة مكلفة بالصناعات التقليدية: نجاة النفزي
كاتبة دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي: كوثر سعيد
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أرسل التشكيلة الحكومية الجديدة للبرلمان، اليوم، وطلب عقد جلسة عامة للمصادقة على الأسماء المقترحة.