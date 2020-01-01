أغنى شخص في الجزائر.. الإفراج عن رجل الأعمال أسعد ربراب المتابع في قضايا فساد

أفرجت محكمة جزائرية، يوم الأربعاء، عن أسعد ربراب، أغنى رجل في البلاد، المتابع في قضايا فساد مالي، والمسجون منذ نيسان/ أبريل 2019.

وجاء الإفراج عن ربراب، حسب وسائل إعلام محلية، بعد الحكم عليه من قبل محكمة ”سيدي امحمد“ بالعاصمة، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بالسجن النافذ 6 أشهر، إضافة لعام حبس موقوف التنفيذ، في قضايا فساد مالي.

وتم خصم فترة سجن ربراب من العقوبة المنطوق بها من طرف المحكمة، على اعتبار أنه أدخل سجن ”الحراش“ بالعاصمة في الـ 22 من نيسان/ أبريل.

واستمرت محاكمة الملياردير الجزائري أكثر من 12 ساعة، انتهت بتبرئته من تهمة تصريح جمركي خاطئ على علاقة بمعدات وتجهيزات صناعية استوردها من الخارج.

بينما تمت إدانته في الشق المتعلق بمخالفة قانون الصرف (تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج)، والتزوير واستعمال المزور.

كما تم تغريمه مليار دينار جزائري (نحو 9 ملايين دولار).

وأظهرت صور وفيديوهات نشرتها وسائل إعلام محلية، لحظة خروج ربراب من سجن ”الحراش“ شرقي الجزائر، في حدود الثالثة صباحا.

وكان عدد من المواطنين وأقارب ربراب في انتظاره لحظة خروجه من سجن الحراش، الذي غادره مباشرة دون الإدلاء بأي تصريح.

ويملك ربراب مجمع ”سيفيتال“ للصناعات الغذائية، وسلسلة محلات التجزئة ”أونو“، وشركات أخرى تنشط في قطاعات النقل والمنتجات الكهرومنزلية.

ويمتلك ربراب ثروة قدرها 3.8 مليار دولار، وفق مجلة ”فوربس“ الأمريكية، حسب تصنيفها لأثرياء العالم لشهر كانون الثاني/ يناير 2019، كما يعتبر أغنى رجل في المنطقة المغاربية (شمال إفريقيا)، وفق ”فوربس“، والسادس في القارة الأفريقية.