بطلب مصري.. اجتماع عربي طارئ غدا لبحث التطورات في ليبيا

تعقد الجامعة العربية غدا الثلاثاء اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الأوضاع في ليبيا.
وذكر بيان للجامعة أن الاجتماع غير العادي يعقد بناء على طلب مصر، برئاسة العراق رئيس الدورة الحالية.
وأشار إلى أن الاجتماع لـ“بحث تطورات الأوضاع في ليبيا“.
وقالت وسائل إعلام مصرية، الأحد، إن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، سيزور القاهرة خلال ساعات للقاء المسؤولين المصريين، وبحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.
يأتي هذا في ظل التطورات المتعلقة بالمعركة التي يخوضها الجيش الليبي، منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي؛ لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات.