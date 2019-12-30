بطلب مصري.. اجتماع عربي طارئ غدا لبحث التطورات في ليبيا

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تعقد الجامعة العربية غدا الثلاثاء اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الأوضاع في ليبيا. وذكر بيان للجامعة أن الاجتماع غير العادي يعقد بناء على طلب مصر، برئاسة العراق رئيس الدورة الحالية. وأشار إلى أن الاجتماع لـ“بحث تطورات الأوضاع في ليبيا“. وقالت وسائل إعلام مصرية، الأحد، إن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، سيزور…