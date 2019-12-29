قتال المرتزقة السوريين في ليبيا.. إحياء لتقليد فرق ”اليايا“ العثمانية (فيديو إرم)

لا يهم أن هؤلاء المقاتلين سوريون وليس لديهم أدنى فكرة عن ليبيا.. إنهم حتى لا يعرفون ضد من يقاتلون، المهم أنهم جلبوا معهم من مصطلحات التكفير ما يكفي للقتل باسم الدين، فهم هنا يصفون الجيش الليبي بالـ ”مجوس“.

وهنا يعلنون أنفسهم الجيش السوري الحر في ليبيا للدفاع عن الإسلام، تحت العلم التركي مقابل 2000 دولار شهريا للمقاتل، إذا بقي على قيد الحياة.

والواقع أن هؤلاء المرتزقة يحيون التقليد العثماني القديم.. ”اليايا“ وهي فرق مشاة من المرتزقة استخدمتها الدولة العثمانية كوحدات مساعدة تتقدم أمام الجنود الأتراك خلال المعارك، مقابل أراض ومكافآت مالية من السلطان.

والآن يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إحياء هذا التقليد العثماني، معتمدا على مرتزقة سوريين يخطط لإرسالهم إلى ليبيا، لخدمة أهدافه المتمثلة في إنقاذ عقود اقتصادية بمليارات الدولارات مع حكومة الوفاق، بحسب وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية.

ووفقا لتقارير نشرتها وكالة ”بلومبيرغ“ وصحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، فإن تركيا ستعتمد على مرتزقة من التركمان، وكذلك ما يسمى ”فيلق الشام“ المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين.

الأهم أن هؤلاء المرتزقة ليسوا مقاتلين من أجل الحرية، ومعروفون بشعاراتهم التكفيرية، التي يقول محللون إنها ستنبه العالم إلى خطورة الميليشيات التي تقاتل تحت مظلة حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس.

الصحيفة البريطانية كشفت أن تركيا عهدت بالملف الليبي إلى مسؤوليها عن الملف السوري، وهو ما يثير الكثير من المخاوف، حيث إن استراتيجية تركيا في سوريا ركزت على الرهان على المتشددين وتسليحهم وفتح الحدود أمام جحافل المتطرفين القادمين من جميع أنحاء العالم، فهل ستصبح ليبيا بؤرة الإرهاب الجديدة؟.