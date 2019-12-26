المغرب.. السجن لـ28 شخصًا في قضية ”تجنيس إسرائيليين“

قضت محكمة مغربية، الخميس، بسجن 28 شخصًا، لمدد تراوحت بين 6 أشهر و6 سنوات، في قضية ”شبكة تزوير أوراق إدارية من أجل تجنيس إسرائيليين“.

وكانت الأحكام الأقسى بحق المتهمين الرئيسيين في الملف: اليهودي ”ميمون.ب“ زعيم الشبكة، والمتهمة ”إحسان.ج“ التي كانت تربطها علاقة به، إضافة إلى ”أمينة.ب“ التي وصفها ممثل النيابة العامة بـ“المرأة الحديدية“.

فيما قضت المحكمة بالحبس أربع سنوات، بحق المتهمين ”علي. م“ و“رضى. ب“، واليهودي ”بيريز. ب“ الذي عثر بحوزته على ثلاثة بطاقات هوية مغربية وجوازي سفر باسمه.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت السلطات المغربية، القبض على 28 شخصا في أوقات متفرقة، بينهم إسرائيليون بمدينتي الدار البيضاء، ومراكش (وسط)، يشتبه بتورطهم في تزوير وثائق رسمية لفائدة إسرائيليين ”من أصول غير مغربية“، قصد الحصول على الجنسية المغربية.