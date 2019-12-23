وفاة أحمد قايد صالح قائد الجيش الجزائري

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، عن وفاة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح عن عمر ناهز 79 عاما.

وكان نشطاء جزائريون قد تداولوا فجر اليوم الإثنين عبر منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة قائد صالح، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، قبل أن تؤكد السلطات خبر الوفاة.

ومنذُ اعتلال الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 28 من شهر أبريل/نيسان لعام 2013، تحوّل أحمد قايد صالح إلى ”شخصية محورية“ في البلاد.

ووُلد أحمد قايد صالح في 13 من شهر يناير/كانون الثاني من عام 1940 بمنطقة عين ياقوت في محافظة باتنة (400 كم شرق العاصمة).

ولعب صالح دورًا في أزمة التسعينيات، حين أسهم في إيقاف المسار الانتخابي مع الجنرالات الذين أطلق عليهم مسمى ”الجانفيين“.

وكان صالح من بين ”ضباط يناير 1992“ الذين مرحلوا بشكل متتابع دون كتابة مذكراتهم أو شهاداتهم عن المرحلة.