أمريكا منزعجة من ”الدور الروسي“ في ليبيا وتعتبر اتفاق السراج وأردوغان ”استفزازيا“

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إنّ مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ”استفزازية“، ومثار قلق للولايات المتحدة.

ووقع أردوغان والسراج أواخر الشهر الماضي اتفاقا أمنيا وعسكريا، ترجم على أنه محاولة لدعم الميليشيات التي تقاتل الجيش الوطني الليبي بضواحي العاصمة طرابلس، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها العديد من الدول انتهاكا للقانون الدولي.

ونقلت وكالة ”رويترز“، اليوم، عن المسؤول الأمريكي قوله إنّ بلاده ”ما زالت تعترف بحكومة الوفاق في ليبيا التي تدعمها الأمم المتحدة لكنها لا تنحاز لطرف في الصراع“، مشددا على أن ”واشنطن تجتمع مع كل الأطراف الليبية التي قد تكون مؤثرة في محاولة صياغة اتفاق يحل الصراع“.

لكن المسؤول تحدث عن قلق واشنطن تجاه التصعيد العسكري الجاري في العاصمة، داعيا كل الأطراف لوقف هذا التصعيد.

واعتبر المسؤول أن الصراع الليبي يزداد ”دموية“ مع زيادة عدد من يوصفون بـ“المرتزقة الروس“ على الأرض، وهي مزاعم يرفضها دائما الجيش الليبي ويقول إن الدعم الروسي ”استراتيجي“ فقط، وإن القوات التي تواجه الميليشيات في ضواحي العاصمة ”من أبناء الجيش الوطني الليبي“.

وقبل أسبوع، أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر انطلاق ”ساعة الصفر“ لتحرير طرابلس من الميليشيات، وذلك بعد حوالي ثمانية أشهر على مواجهات في تخوم العاصمة.